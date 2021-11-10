Кабинет министров Японии полным составом ушел в отставку

Токио, 10 ноября. Сформированное 4 октября японское правительство в полном составе покинуло свои должности. Оно было избрано в связи с назначением Фумио Кисиды на должность премьер-министра страны.

Нижняя палата парламента была распущена 14 октября по причине истечения срока полномочий. Уже 31 октября прошли выборы нового состава. Более половины мест в нижней палате обеспечили себе представители Либерально-демократической партии. По итогам выборов фракция получила 261 депутатское место из 465 возможных.

В среду пройдет особая сессия парламента, на которой предстоит избрать нового премьер-министра. Эту должность вновь займет Кисида. Затем он озвучит состав своего второго кабинета, в который перейдут почти все министры из первого. Исключение составит лишь глава МИД, которым вместо Тосимицу Мотэги станет Есимаса Хаяси.

Мотэги покинул кресло министра иностранных дел из-за своего назначения на пост генсека Либерально-демократической партии. Такое решение ранее принял японский премьер.