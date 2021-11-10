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Эдвард Нортон присоединился к актерскому составу сериала об изменении климата
Общество
Эдвард Нортон присоединился к актерскому составу сериала об изменении климата
Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Москва, 10 ноября. Актеры Эдвард Нортон, Кери Рассел, Индира Варма, Черри Джонс и Майкл Гандольфини снимутся в сериале об изменении климата. Картина от стримингового сервиса Apple TV+ получила название Extrapolations.

В актерском составе уже числятся Тоби Магуайр, Марион Котийяр, Мэрил Стрип, Мэттью Риз, Сиенна Миллер, Дэвид Швиммер, Кит Харингтон и Джемма Чан. Режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером станет Скотт Бернс, пишет Deadline.

Сериал расскажет о влиянии климата на любовь, веру, работу и семью в личном и общечеловеческом масштабе. Всего будет восемь эпизодов. В каждой серии будет своя история с новыми героями, но все эпизоды связаны друг с другом.

Напомним, Эдвард Нортон попал в актерский состав второй части «Достать ножи». Съемки картины стартовали летом в Греции.

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