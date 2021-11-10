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Состояние Илона Маска за два дня уменьшилось на $50 млрд из-за падения акций Tesla
Экономика
Состояние Илона Маска за два дня уменьшилось на $50 млрд из-за падения акций Tesla
flickr.com  /  Steve Jurvetson/CC BY 2.0

Вашингтон, 10 ноября. Финансовое состояние Илона Маска за два дня снизилось на 50 миллиардов долларов в результате падения котировок на акции Tesla. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Акции начали падать в цене из-за того, что Маск в Twitter спросил, стоит ли ему выставить на продажу его долю в Tesla. К вечеру того же дня ценные бумаги потеряли в цене 16 процентов.

Авторы издания уверены, что такие колебания рынка задели и самого миллиардера. По их подсчетам, самый богатый человек за два дня потерял больше 50 миллиардов долларов.

Ранее Организация Объединенных Наций обратилась к Маску с просьбой совершить пожертвование средств для голодающих в Африке. Основатель Space X и Tesla выразил готовность продать акции ради этого, однако упрекнул организацию в неэффективности Всемирной продовольственной программы.

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