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Мэр Киева Кличко мечтает выйти на ринг со своими коллегами-политиками
Политика
Мэр Киева Кличко мечтает выйти на ринг со своими коллегами-политиками
Новостное агентство «Харьков»  /  Петр Александров

Киев, 10 ноября. Градоначальник Киева, бывший профессиональный боксер Виталий Кличко признался, что хочет избить некоторых украинских политиков. О своих тайных желаниях он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Кличко заявил, что он не переносит, когда ему говорят неправду и хотел бы встретиться с такими на ринге в поединке. Конкретных фамилий бывший боксер не озвучил. Градоначальник акцентировал внимание на том, что не применял своих навыков вне ринга.

«Вот стоит перед тобой кто-то, ты знаешь правду, а он врет тебе, лжет, глядя прямо в глаза. Ты думаешь: "Как бы тебе надрать уши, блин!" Ты начинаешь ему объяснять о правильных вещах, но он все равно врет, и думаешь: "Блин, попался бы ты мне когда-нибудь в ринге, я бы тебе, конечно, дал". Но это такие фантазии», — заявил мэр

Ранее Кличко также раскритиковал юмор студии «Квартал 95», актерская труппа которого высмеивает градоначальника. Мэр считает, что их шутки не могут относиться ни к пародии ни к сатире.

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