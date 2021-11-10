Жители Комсомольска-на-Амуре открыли стрельбу из автомата посреди двора

Комсомольск-на-Амуре, 10 ноября. Группа неизвестных открыла стрельбу из автомата во дворе жилого многоквартирного дома. Инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре, передает «АиФ-Хабаровск» на своей странице в соцсети.

Кадры стрельбы были сняты очевидцами и просочились в Сеть. Местные жители говорят, что таким образом приморцы отмечали праздник. В видеоролике слышна автоматная очередь и заметны следы от пуль.

По информации издания, о произошедшем уже знают в региональном МВД. Данных о пострадавших пока не поступало. Все детали инцидента на данный момент выясняются, пишет РЕН ТВ.

Стрельба на днях произошла в подмосковных Химках. В результате нападения вооруженных преступников один человек погиб и еще один пострадал.