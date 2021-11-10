Удивленный малышу в животе хозяйки питбуль растрогал юзеров TikTok

Москва, 10 ноября. Видеозапись с питбулем по кличке Гуся стала очень популярной в приложении TikTok. Пользователи были растроганы тем, как пес удивился шевелению ребенка в животе своей хозяйки.

Видео было опубликовано девушкой по имени Меган, известной под ником meggysuemalouf. Реакция питбуля на пинающегося малыша была настолько сильной, что пользователи приложения были растроганы случившимся буквально до слез. Ролик уже набрал свыше 29 миллионов просмотров, пишет «Ридус».

Зрители оставили множество восторженных комментариев под видеозаписью. Они отметили искреннее удивление на мордочке собаки, в которое с трудом верится. Юзеры пожелали счастливой семье, чтобы пес вырос хорошим помощником и заботился о малыше.

«Я что в TikTok плакать захожу? Перестаньте выкладывать такую милоту», — написал один из комментаторов.

Еще один видеоролик с представителями животного мира опубликовал петербургский зоопарк. Несмотря на отсутствие посетителей во время нерабочих дней, львы Адам и Таисия не скучали и играли с необычными игрушками.