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Политика
«Ъ»: Путин и Байден могут провести очный саммит зимой 2022 года
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«Ъ»: Путин и Байден могут провести очный саммит зимой 2022 года
Политика
«Ъ»: Путин и Байден могут провести очный саммит зимой 2022 года
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 ноября. Главы России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести очную встречу в начале 2022 года. Такую информацию со ссылкой на осведомленные источники привела газета «Коммерсантъ».

Журналисты сообщили, лидеры двух стран до конца этого года могут провести переговоры в онлайн-формате. Очная встреча на высшем уровне с большой долей вероятности состоится в начале следующего года, сообщило издание. По предварительным данным, Путин и Байден в рамках будущего разговора могут обсудить реализацию соглашений, достигнутых политиками на июньском саммите в Женеве.

«Детали еще до конца не согласованы, а потому ни в Кремле, ни в Белом доме не спешат раскрывать подробности», — следует из публикации.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на днях сообщил, что в Кремле не располагают информацией о проведении будущего российско-американского саммита президентов в 2021 году. Аналогичную позицию озвучивали и в Белом доме.

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