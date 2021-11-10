Автоэксперт Строкер посоветовал водителям обзавестись размораживателем замков до зимы

Москва, 10 ноября. Водителям следует подготовить свой транспорт заранее к предстоящей зиме. Что кроме резины следует купить, рассказал автоэксперт Максим Строкер.

Пока не ударили сильные морозы и не выпал снег, у водителя должен быть размораживатель замков. Баллончик следует хранить в тепле дома. Кроме этого средства понадобятся скребок, щетка и силиконовая смазка, пишет «Автовзгляд».

«Силиконовым спреем полезно обрабатывать дверные проемы, а точнее, замки, петли и все уплотнители – это станет гарантией того, что водитель и пассажиры при "большом минусе" попадут внутрь, а не останутся топтаться на морозе», — подчеркнул Строкер.

Может пригодиться специальный «бустер», позволяющий запускать двигатель при разрядке или замерзании. Автоэксперт посоветовал проверить состояние аккумулятора при наступлении первых заморозков.

Мнение автоэксперта Максима Строкера поддержали в ГИБДД. Инспекторы дополнительно порекомендовали провести тщательную проверку тормозной системы машины. Если будут обнаружены неполадки, то заменить комплектующие.