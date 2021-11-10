Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 07:42
07:39
Происшествия
Рецидивист задержан в Якутске по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка сожительницы
07:27
Политика
Кабинет министров Японии полным составом ушел в отставку
07:26
Общество
Эдвард Нортон присоединился к актерскому составу сериала об изменении климата
07:24
Экономика
Состояние Илона Маска за два дня уменьшилось на $50 млрд из-за падения акций Tesla
07:22
Политика
Мэр Киева Кличко мечтает выйти на ринг со своими коллегами-политиками
07:12
Общество
Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 10 ноября
06:56
Происшествия
Жители Комсомольска-на-Амуре открыли стрельбу из автомата посреди двора
06:46
Общество
Удивленный малышу в животе хозяйки питбуль растрогал юзеров TikTok
06:44
Общество
Гинцбург указал на важность введения обязательной вакцинации от COVID-19 в России
06:40
Политика
«Ъ»: Путин и Байден могут провести очный саммит зимой 2022 года
Все новости

Автоэксперт Строкер посоветовал водителям обзавестись размораживателем замков до зимы
Общество
Автоэксперт Строкер посоветовал водителям обзавестись размораживателем замков до зимы
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 10 ноября. Водителям следует подготовить свой транспорт заранее к предстоящей зиме. Что кроме резины следует купить, рассказал автоэксперт Максим Строкер.

Пока не ударили сильные морозы и не выпал снег, у водителя должен быть размораживатель замков. Баллончик следует хранить в тепле дома. Кроме этого средства понадобятся скребок, щетка и силиконовая смазка, пишет «Автовзгляд».

«Силиконовым спреем полезно обрабатывать дверные проемы, а точнее, замки, петли и все уплотнители – это станет гарантией того, что водитель и пассажиры при "большом минусе" попадут внутрь, а не останутся топтаться на морозе», — подчеркнул Строкер.

Может пригодиться специальный «бустер», позволяющий запускать двигатель при разрядке или замерзании. Автоэксперт посоветовал проверить состояние аккумулятора при наступлении первых заморозков.

Мнение автоэксперта Максима Строкера поддержали в ГИБДД. Инспекторы дополнительно порекомендовали провести тщательную проверку тормозной системы машины. Если будут обнаружены неполадки, то заменить комплектующие.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Автоэксперт Строкер посоветовал водителям обзавестись размораживателем замков до зимы
автомобиль зима советы
Комментировать