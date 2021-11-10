Глава МВД Колокольцев отдал дань уважения ветеранам ведомства в профессиональный праздник

Москва, 10 ноября. Специалисты и ветераны МВД отмечают День сотрудника органов внутренних дел. С профессиональным праздником их поздравил глава министерства Владимир Колокольцев.

Он подчеркнул, что главными задачами сотрудников органов внутренних дел являются противодействие киберпреступности, экстремизму, а также борьба с коррупцией и наркооборотом, контроль за миграционной ситуацией и профилактика правонарушений. По его словам, огромным достоянием министерства являются люди, трудящиеся на вверенных им участках.

«Своей честной и добросовестной службой вы укрепляете веру граждан в торжество закона ... И, конечно, в этот торжественный день мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам органов внутренних дел. Многие из них и сегодня в строю. Готовы поделиться богатым опытом, помочь мудрым советом», — сообщил Колокольцев.

Свое поздравление сотрудникам министерства также передал президент страны Владимир Путин. По его словам, в этот день вся Россия отдает дань уважения тем, кто стоит на защите порядка и закона в ней.