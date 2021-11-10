NASA планирует высадить астронавтов на Луне в 2025 году

Вашингтон, 10 ноября. Соединенные Штаты намерены организовать высадку астронавтов на Луну в 2025 году. Событие произойдет в рамках программы «Артемида», рассказал руководитель NASA Билл Нельсон.

Миссия будет состоять из трех этапов. Высадка экипажа на Луну станет последним в программе. После этого NASA планирует отправить тех же астронавтов на Марс. По расчетам управления, это произойдет в середине 2030-х годов.

«Данные изменения приведут к тому, что миссия "Артемида-2", которая является первой пилотируемой миссией, должна будет потенциально иметь в качестве даты запуска май 2024 года. Это, вероятно, отсрочило первую высадку человека [на Луне] как минимум до 2025 года», — рассказал Нельсон.

Предшествовать высадке на Луну будет вывод в космос корабля Orion. Осуществить это планируют с помощью ракеты-носителя Space Launch System. Корабль облетит спутник несколько раз, после чего вернется. Второй вылет состоится с экипажем на борту. Планируется, что корабль вновь облетит вокруг Луны и вернется.

Полеты на МКС американские астронавты продолжат осуществлять на российских кораблях «Союз». Об этом заявил руководитель программы в управлении Джоэл Монталбано.