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Игроки КВН предугадали скандал Рашкина с убитым лосем еще в 2014 году
Общество
Игроки КВН предугадали скандал Рашкина с убитым лосем еще в 2014 году
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 10 ноября. Команда КВН смогла «предвидеть» сценарий недавнего скандала депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина с трупом животного. Скетч «Сбитый лось» был сыгран еще в 2014 году.

Команда «Детективное агентство "Лунный свет"» отыграла сценку, где на загородной трассе сын депутата Госдумы с другом попадает в аварию. Мужчина случайно сбивает лося, и придумывает варианты событий для последующего избежания наказания.

«Да ничего страшного, у тебя же батя депутат, он нас отмажет...» — говорит сценический герой.

«Да он от "Справедливой России" депутат, он вообще ничего не решает», — с горечью овтетил виновник ДТП.

После этого водитель предложил «свалить» вину на друга, поскольку тот ничего не подарил товарищу на день рождения. Однако тот предлагает переложить всю вину на сбитое животное, обставив все как нападение лося на людей. Герои также предлагают другие абсурдные версии произошедшего — в одной из них животное «снимает» всю вину с мужчин, оставляя записку о суициде.

Однако во время споров животное резко встает и убегает. Однако друзья не хотят «терять надежду», после чего слышен скрежет тормозов и звук удара.

«Ну а иногда бывает, что и от судьбы не уйдешь», — завершили кавээнщики выступление, которое стало пророческим по прошествии семи лет.

Похожая ситуация произошла недавно с депутатом Рашкиным — в его машине был найден труп лося. Парламентарий настаивает, что он наткнулся на мертвое животное по воле случая и как раз собирался сдать его в полицию, когда его автомобиль остановили сотрудники правопорядка. Сложившийся скандал послужил причиной того, что коммуниста хотят лишить депутатского мандата.

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Валерий Рашкин госдума кпрф квн лось
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