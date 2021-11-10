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Нефтезавод в Уфе загорелся из-за разгерметизации трубопровода
Происшествия
Нефтезавод в Уфе загорелся из-за разгерметизации трубопровода
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Уфа, 10 ноября. Пожар произошел на территории нефтезавода «Новойл» в Уфе. Причиной возгорания стала разгерметизация трубопровода, сообщили в ГУ МЧС России по Башкирии.

В результате происшествия никто из работников и местных жителей не пострадал. Горожане также сообщили, что перед пожаром они увидели яркую вспышку на территории «Новойла».

«Угрозы распространения огня нет. На месте находится заместитель начальника Главного управления МЧС России по РБ Виталий Барзайкин. Ситуация находится на контроле», — заявили в главке.

На месте ЧП работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. В МЧС по региону добавили, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе после пожара выявлено не было.

Во второй половине октября пожар произошел на коньячном заводе в дагестанском Дербенте. В результате возгорания никто не пострадал.

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