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Четвертая часть «Джона Уика» с Киану Ривзом может получить название «Хакагуре»

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 05:38
Общество
Четвертая часть «Джона Уика» с Киану Ривзом может получить название «Хакагуре»
Кадр из фильма «Джон Уик»

Москва, 10 ноября. Съемки четвертой части боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли продолжаются в США. Фильм должен был выйти еще весной, но из-за COVID-19 его перенесли на май 2022 года.

Официальное название нового фильма пока не разглашается. Согласно слухам, четвертая часть может выйти на широкие экраны как «Джон Уик: Хакагуре». Соответствующая надпись была замечена на сумке одного из членов съемочной группы.

Режиссером нового фильма выступит Чад Стахелски, который работал над тремя предыдущими частями франшизы. Роль главного героя исполнит Киану Ривз, который ранее заявил, что продолжит играть Джона Уика до тех пор, «пока его держат ноги».

Сюжет фильмов разворачивается вокруг экс-киллера, который пытается уйти от своих бывших врагов. Детали четвертой части пока остаются загадкой. По словам режиссера, фанатам не стоит ждать счастливого финала от новой части.

Поклонников Киану Ривза ждет выход еще одного фильма с участием актера. Речь идет о киноленте «Матрица: Воскрешение», продолжительность которой составит почти два с половиной часа.

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