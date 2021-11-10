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Врачи Екатеринбурга прооперировали новорожденного с пороком сердца
Общество
Врачи Екатеринбурга прооперировали новорожденного с пороком сердца
пресс-служба  /  НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

Екатеринбург, 10 ноября. Екатеринбургские врачи в перинатальном отделении совместно с кардиохирургами прооперировали новорожденного младенца. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Малышу еще до его рождения диагностировали порок сердца. В операции принимали участие сотрудники Областной детской клинической больницы и Свердловской областной клинической больницы №1.

Мать ребенка во время беременности пребывала под особым надзором медиков. Малыш сразу после рождения был помещен в реанимационное отделение больницы. На диагностику и стабилизацию ребенка ушло всего четыре часа, после сложной операции врачам удалось спасти жизнь новорожденного.

Ранее врачи в срочном порядке прооперировали звезду комедии «Ширли-мырли» Валерия Гаркалина. Изначально актера госпитализировали с коронавирусной инфекцией, однако поводом к хирургическому вмешательству стал пневмоторакс.

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