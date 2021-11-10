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Российские «летающие БМД» смогут транспортировать военные багги

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 04:59
Армия
Российские «летающие БМД» смогут транспортировать военные багги
Пресс-службы Минобороны РФ

Москва, 10 ноября. Перспективные «летающие боевые машины десанта» смогут транспортировать боевые многофункциональные багги. Об этом заявил начальник Рязанского училища ВДВ Руслан Евдокимов.

Помимо перевозки БРБ-М (боевого разведывательного багги многофункционального), перспективный вертолет ВДВ сможет также высаживать десант. Об этом Евдокимов написал в совместной с сотрудником института академии Генштаба ВС РФ Александром Вдовиным статье для журнала «Арсенал Отечества»

«Ведутся работы по созданию перспективного боевого вертолета ВДВ — аэромобильной боевой машины десанта на взвод (отделение), обеспечивающей высадку десанта, его огневую поддержку, перевозку БРБ-М и эвакуацию раненых», — указано в статье.

Ранее источники в Минобороны России сообщили, что подразделения ВДВ первыми полностью укомплектуют новыми автоматами АК-12. Информаторы уточняют, что стрелковое оружие также будет модернизировано, чтобы обеспечить десантникам огневое преимущество.

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