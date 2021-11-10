Российские «летающие БМД» смогут транспортировать военные багги

Москва, 10 ноября. Перспективные «летающие боевые машины десанта» смогут транспортировать боевые многофункциональные багги. Об этом заявил начальник Рязанского училища ВДВ Руслан Евдокимов.

Помимо перевозки БРБ-М (боевого разведывательного багги многофункционального), перспективный вертолет ВДВ сможет также высаживать десант. Об этом Евдокимов написал в совместной с сотрудником института академии Генштаба ВС РФ Александром Вдовиным статье для журнала «Арсенал Отечества»

«Ведутся работы по созданию перспективного боевого вертолета ВДВ — аэромобильной боевой машины десанта на взвод (отделение), обеспечивающей высадку десанта, его огневую поддержку, перевозку БРБ-М и эвакуацию раненых», — указано в статье.

Ранее источники в Минобороны России сообщили, что подразделения ВДВ первыми полностью укомплектуют новыми автоматами АК-12. Информаторы уточняют, что стрелковое оружие также будет модернизировано, чтобы обеспечить десантникам огневое преимущество.