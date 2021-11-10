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Водолазное судно обследует повреждения севшего на мель у Находки контейнеровоза Rise Shine
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Водолазное судно обследует повреждения севшего на мель у Находки контейнеровоза Rise Shine
Происшествия
Водолазное судно обследует повреждения севшего на мель у Находки контейнеровоза Rise Shine
wikipedia.org  /  «Mike» Michael L. Baird / CC BY 2.0

Находка, 10 ноября. Контейнеровоз Rise Shine накануне потерпел бедствие у берегов Приморья и получил значительные повреждения корпуса. Для обследования последствий аварии к кораблю вышло водолазное судно, сообщили местные спасатели.

Инцидент с контейнеровозом произошел в районе мыса Козино у берегов Находки. Во время чрезвычайного происшествия судно получило пробоины, но не развалилось. На помощь контейнеровозу, причалившему под флагом Панамы, уже отправились российские специалисты.

На борту судна в момент аварии находились 14 членов экипажа. Среди них нет россиян, вся команда — граждане Китая. Российские спасатели ранее провели успешную эвакуацию всех 14 человек, находившихся на борту в момент аварии.

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приморье находка контейнеровоз rise shine
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