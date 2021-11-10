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АТОР: вакцинные туры в Хорватию и Сербию становятся все популярнее среди россиян

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 04:42
Общество
АТОР: вакцинные туры в Хорватию и Сербию становятся все популярнее среди россиян
pixabay.com/PD

Москва, 10 ноября. Спрос на вакцинные туры в страны Европы среди россиян вырос в десятки раз. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Как правило, путешественники выбирают страны, посещение которых разрешено с российским COVID-сертификатом. Это делается для того, чтобы получить на территории страны еще одну вакцину, одобренную ВОЗ. Это в дальнейшем обеспечит туристам проезд в другие страны, отметил Горин. На данный момент таких путевок реализуется порядка 50-100 в сутки, что во много раз превышает спрос на старте подобных программ, передают «Известия».

Представитель АТОР уточнил, что чаще всего россияне едут в страны Европы для ревакцинации. В основном делают за рубежом однокомпонентную прививку Johnson & Johnson. Двухкомпонентные препараты не востребованы из-за необходимости оставаться в стране до второй инъекции.

Самыми популярными государствами для таких целей у россиян являются Хорватия и Сербия. Туры туда начинаются от 36 тысяч рублей на человека. В Хорватии доступна однокомпонентная вакцина, в Сербии привиться можно лишь двумя дозами.

В Новый год большинство россиян все же меняют свои планы и летят отдыхать, а не вакцинироваться. Так, самыми популярными направлениями являются Египет и ОАЭ.

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