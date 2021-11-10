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Ростех отчитался о досрочном создании противотанковых прицелов для экспорта
Армия
Ростех отчитался о досрочном создании противотанковых прицелов для экспорта
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 ноября. Госкорпорация «Ростех» заключила контракт на экспортную поставку прицелов для противотанкового комплекса «Корнет». Условия договора выполнены досрочно, рассказал конструктор Сергей Логинов.

Производством противотанковых прицелов занимался Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения. Впервые прицел-приборы для комплекса «Корнет» создали еще в 90-е годы прошлого века, пишет РИА Новости.

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения досрочно завершил выполнение контракта 2021 года на изготовление и поставку экспортного варианта прицел-приборов наведения для ПТРК «Корнет», — заявил первый заместитель гендиректора центра Логинов.

Ранее стало известно, что холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) планирует разработать и поставить свыше тысячи винтокрылых аппаратов до 2025 года. К 2023 году доля гражданской продукции должны превысить 50%, заявил глава организации Андрей Богинский.

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ростех экспорт противотанковый прицел
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