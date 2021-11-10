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Синоптик Тишковец спрогнозировал «мягкий» вариант зимы с обилием снега
Общество
Синоптик Тишковец спрогнозировал «мягкий» вариант зимы с обилием снега
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 10 ноября. Прогнозы на предстоящую зиму изменились в сторону более теплого сценария. Но ожидается, что снега в этому году будет много, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Зима раньше должна была соответствовать климатическим нормам. Но декабрь, январь и февраль ожидаются в среднем на два градуса теплее. По мнению синоптика, погода будет комфортной, пишет радио Sputnik.

«По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям. То есть я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега», — отметил Тишковец.

Согласно прогнозам синоптиков, в столице ожидается снегопад в ближайшие дни. Но снежный покров не будет сформирован, уверена главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Накопление снега стоит ожидать, когда среднесуточная температура воздуха будет отрицательной.

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погода прогноз зима
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