NI включил японский Mitsubishi A6M Zero в список лучших палубных истребителей

Вашингтон, 10 ноября. Японский истребитель времен Второй мировой войны Mitsubishi A6M Zero является одним из самых эффективных палубных истребителей в истории. Таким мнением поделился автор The National Interest Себастьен Роблин.

Самолет, разработанный специально для Императорского флота Японии инженером Дзиро Хорикоси, в первые годы войны наводил ужас на союзников из-за своих показателей в скорости и маневренности. Однако спустя время, авиация Антигитлеровской коалиции начала пополняться быстрыми и бронированными самолетами, что лишило Zero преимущества, пишет Роблин.

Автор NI также включил в список лучших образцов палубной авиации Vought F4U Корсар, который примечателен своим мощным двигателем и аэродинамикой. Самолет настолько быстро доказал свою эффективность, что был принят на вооружение как Соединенными Штатами, так и Королевским флотом Великобритании во время Второй мировой войны.

Следующим в топе палубной авиации Роблина обосновался McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Самолет стал одним из первых, кто с дальнего расстояния мог обнаружить противника с помощью радара и ликвидировать цель.

Ранее авторы NI рассказали, почему Российская Федерация возродила интерес к суперавианосцам класса «Ульяновск». По мнению обозревателей, флот РФ ощущает нехватку подобного рода кораблей.