Банк «Открытие»: многие россияне уверены в сохранении противоэпидемических мер навсегда

Москва, 10 ноября. Более половины (62%) россиян считают, что ревакцинация станет обязательной процедурой на всю оставшуюся жизнь. Такие результаты выявили специалисты банка «Открытие».

Согласно опросу, большинство считает, что пандемические ограничения никуда не уйдут и с ними придется жить все оставшееся время. Более 35% ответили, что навсегда останется масочный режим, еще треть высказались за появление COVID-паспортов, передает ТАСС.

Однако 45% при этом посчитали, что все изменения не слишком сильно влияют на их жизни. Более 20% заметили у себя привычку заказывать больше еды и других товаров онлайн. Каждый пятый стал меньше ездить на общественном транспорте, а 17% перешли на дистанционное оказание услуг. Более десяти процентов теперь откладывают накопления, а 12% респондентов перестали ездить в путешествия. Десять же процентов боятся болеть и не доверяют врачам.

QR-коды вводят уже большинство регионов России. Однако РПЦ при этом не ожидают появления такой системы в своих учреждениях.