Депутат от КПРФ Бондаренко получил штраф за мелкое хулиганство

Саратов, 10 ноября. Саратовский Заводской районный суд оштрафовал на 1 тысячу рублей депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Полиция составила на него административный протокол за мелкое хулиганство.

Бондаренко сообщил, что он был задержан сотрудниками полиции возле здания областной думы за «правонарушение в выборный период» двумя месяцами ранее. На него был составлен административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», суд приступил к рассмотрению этого материала. Об этом сообщила пресс-служба обкома партии в Telegram-канале.

«Оштрафован. Суд над Николаем Бондаренко длился более восьми часов. Буквально несколько минут назад депутат-коммунист вышел из дверей Заводского районного суда. Вердикт — штраф в размере тысяча рублей», — следует из сообщения партии.

Ранее в Сети была опубликована видеозапись, на которой Бондаренко, будучи кандидатом от КПРФ, во время сентябрьского голосования требовал от главы саратовского участкового избиркома предоставить ему некую документацию. Как сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, она была возмущена подобным поведением.

Также недавно был принудительно оштрафован мессенджер Telegram. Наказание в виде денежного взыскания компания понесла за отказ удалять запрещенную информацию.