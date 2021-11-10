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Кошка Соня развеселила юзеров TikTok регулярными попытками сбежать из квартиры
Общество
Кошка Соня развеселила юзеров TikTok регулярными попытками сбежать из квартиры
pixabay.com

Москва, 10 ноября. Некоторые животные отличаются свободолюбием, и кошка по кличке Соня не стала исключением. Как только хозяйка возвращается домой, питомец пытается убежать в подъезд.

Видеоролик с попытками кошки вкусить свободной жизни появился в TikTok. В социальной сети его посмотрели уже больше 900 тысяч раз. На кадрах видно, как хозяйка открывает дверь, и из нее сразу же с громким мяуканьем выбегает Соня, пишет «Ридус».

«Мне кажется, моя кошка меня не встречает, а просто планирует план побега», — отметила владелица пушистой любимицы.

Свободолюбивая кошка порадовала пользователей TikTok. В комментариях под видеороликом юзеры отметили, с какой элегантностью Соня покидает квартиру и идет гулять по подъезду.

«Теперь твоя очередь сторожить квартиру, а я гулять», — озвучил мысли Сони один из комментаторов.

Другой кот из Сибири растрогал юзеров TikTok своим общением с хозяином. Питомец нежно обхватил мужчину передними лапами за шею, а затем принялся лизать ему лицо. После он запрыгнул к нему на спину.

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