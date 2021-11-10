Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 04:37
04:15
Общество
Синоптик Тишковец спрогнозировал «мягкий» вариант зимы с обилием снега
04:15
Армия
NI включил японский Mitsubishi A6M Zero в список лучших палубных истребителей
04:00
Общество
ФАН публикует список стран, открытых для россиян после вакцинации «Спутником V»
03:54
Общество
Банк «Открытие»: многие россияне уверены в сохранении противоэпидемических мер навсегда
03:51
Общество
Депутат от КПРФ Бондаренко получил штраф за мелкое хулиганство
03:49
Общество
Кошка Соня развеселила юзеров TikTok регулярными попытками сбежать из квартиры
03:45
Политика
Fox News: Трамп признал свою беспомощность в спасении США при Байдене
03:40
Общество
Гидрометцентр пообещал москвичам «чисто символический» снежный покров в ближайшие дни
03:37
Общество
Бриллиантовые браслеты Марии Антуанетты ушли с молотка за более чем 8 млн долларов
03:33
Политика
Fox News: Байден опоздал на интервью из-за «внешнеполитических проблем»
Все новости

Fox News: Трамп признал свою беспомощность в спасении США при Байдене
Политика
Fox News: Трамп признал свою беспомощность в спасении США при Байдене
facebook.com  /  Joe Biden / Donald J. Trump

Вашингтон, 10 ноября. Бывший президент США Дональд Трамп, если бы имел возможность, то помог бы стране. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Соединенные Штаты Америки при действующей власти «катятся в ад» и в этом состоянии «их бросают». Трамп не связывался с президентом Джо Байденом после выборов, так как тот не нуждается в помощи своего предшественника. Бывший хозяин Белого дома считает такой подход проигрышным, так как лучше всего преодолевать трудности вместе.

«Вы знаете, если бы мы работали над тем, чтобы сделать Америку великой, в отличие от всего того, что они делают со своими маленькими играми, с другой стороной, с демократами, и фальшивыми импичментами, и всеми вещами, которые они сделали. Если бы мы просто работали над величием этой страны, мы бы победили всех. Так быстро, так легко», — отметил 45-й президент США.

Дональд Трамп ранее осудил Джо Байдена за игнорирование трагедии в Афганистане. Американские власти намеренно перестали говорить о проблеме.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Fox News: Трамп признал свою беспомощность в спасении США при Байдене
сша трамп байден
Комментировать