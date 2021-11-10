Fox News: Трамп признал свою беспомощность в спасении США при Байдене

Вашингтон, 10 ноября. Бывший президент США Дональд Трамп, если бы имел возможность, то помог бы стране. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Соединенные Штаты Америки при действующей власти «катятся в ад» и в этом состоянии «их бросают». Трамп не связывался с президентом Джо Байденом после выборов, так как тот не нуждается в помощи своего предшественника. Бывший хозяин Белого дома считает такой подход проигрышным, так как лучше всего преодолевать трудности вместе.

«Вы знаете, если бы мы работали над тем, чтобы сделать Америку великой, в отличие от всего того, что они делают со своими маленькими играми, с другой стороной, с демократами, и фальшивыми импичментами, и всеми вещами, которые они сделали. Если бы мы просто работали над величием этой страны, мы бы победили всех. Так быстро, так легко», — отметил 45-й президент США.

Дональд Трамп ранее осудил Джо Байдена за игнорирование трагедии в Афганистане. Американские власти намеренно перестали говорить о проблеме.