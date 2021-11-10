Бриллиантовые браслеты Марии Антуанетты ушли с молотка за более чем 8 млн долларов

Женева, 10 ноября. Два бриллиантовых браслета, принадлежавших Марии Антуанетте, бывшей королеве Франции, продали на аукционе за 7,5 миллиона швейцарских франков (8,2 миллиона долларов). Об этом сообщил женевский аукционный дом Christie's.

Такая стоимость более чем в два раза превысила прогнозы. Согласно им, украшения должны были продать за 2-4 миллиона.

Оба браслета украшены тремя рядами бриллиантов, что позволяет трансформировать их в одно колье. Драгоценные камни отличаются большим размером — каждый от одного до четырех карат. В общем аукционный дом оценил браслет на 140-150 карат. Сделал украшение французский ювелир Шарль Огюст Боэмер в 1776 году за 250 тысяч ливров.

Английский аукционный дом Sotheby’s выставил уникальную коллекцию ювелирных украшений великой княгини Марии Павловны. Комплект оценили почти в 40 миллионов рублей.