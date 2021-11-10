Fox News: Байден опоздал на интервью из-за «внешнеполитических проблем»

Вашингтон, 10 ноября. Президент США Джо Байден опоздал на интервью телевизионной станции в Огайо. Произошедшее он объяснил «некоторыми вопросами внешней политики», сообщило издание Fox News.

Что именно помешало Байдену явиться на интервью вовремя, не известно. Президент пообщался с журналистом всего семь минут, после чего еще раз извинился и покинул студию. Белый дом также отказался предоставлять какие-либо детали.

«Как вы можете себе представить, вы знаете, мы не собираемся вникать в каждый аспект дня президента. Он регулярно встречается со своим Советом национальной безопасности и советниками. Некоторые встречи проходят, знаете ли, точно по расписанию. И некоторые встречи длятся немного дольше», — заявила первый заместитель пресс-секретаря белого дома Карин Жан-Пьер.

Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов ранее заявил, что команда Байдена «тестирует мировые и внутренние элиты на новые идеологии». Специалист полагает, что именно поэтому американский президент так часто «вбрасывает какие-то политические мемы».