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Звезда фильма «Брат» Сухоруков празднует 70-летний юбилей
Общество
Звезда фильма «Брат» Сухоруков празднует 70-летний юбилей
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 10 ноября. Народный артист России Виктор Сухоруков 10 ноября отмечает День рождения. Звезде фильмов «Брат» и «Брат-2» исполняется 70 лет.

Виктор Сухоруков родился в городе Орехово-Зуево. Будущий артист учился в ГИТИСе. Актер продолжает активно сниматься в кино. На его счету свыше 80 ролей в различных фильмах, включая «Остров» и «Рай». Поклонники знают его и по игре на сцене театров.

«Этих лет я не заметил, и живу весь в продолжении», — отметил Сухоруков накануне своего юбилея в беседе с ТАСС.

Важная часть актерской карьеры Сухорукова связана с творчеством Алексея Балабанова. Он участвовал в картинах режиссера «Счастливые дни» и «Замок» по роману Франца Кафки. Но наибольшую известность ему принесла роль Виктора Багрова в «Брате». Некоторые фразы персонажа до сих пор остаются на слуху у поклонников криминальной драмы.

Сейчас актер Виктор Сухоруков снимается в детективном сериале «Кунгур». За производство 12-серийного проекта отвечают сервис Okko совместно с компанией «Лампа». Жители Крыма поучаствовали в создании картины и поделились своими впечатлениями от съемок со звездой «Брата».

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актер кино юбилей день рождения виктор сухоруков
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