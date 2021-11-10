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Любвеобильный кот умилил TikTok трогательными объятиями с хозяином

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 02:58
Общество
Любвеобильный кот умилил TikTok трогательными объятиями с хозяином
pixabay.com

Москва, 10 ноября. Некоторые коты способны привязываться к своим хозяевам так же, как и собаки. Пушистый житель Сибири показал человеку, как соскучился за день.

Ролик с любвеобильным котом появился на просторах TikTok. Четвероногий любимец сидел на подоконнике, а когда к нему подошел хозяин – сразу потянулся обниматься. Передними лапами он обхватил шею мужчины и принялся облизывать его лицо. После кот и вовсе запрыгнул к хозяину на спину, пишет «Ридус».

«Да ты мой хороший. Соскучился», — сказал мужчина на видеоролике.

Трогательное видео за два дня набрало почти пять миллионов просмотров в социальной сети. Пользователи TikTok поинтересовались, где владельцам удалось найти такого любвеобильного питомца.

«Боже, где вы берете таких чудесных животных?» — поинтересовался один из комментаторов.

«Первый раз вижу, что коты так сильно любят хозяев», — отметил еще один пользователь.

Умилить граждан могут не только видеоролики с котами, но и различные связанные с ними истории. Особенно если они касаются спасения пушистых. Недавно работники пожарной службы вызволили из двигательного отсека застрявшего котенка. Хозяйка транспорта решила оставить животное себе.

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