Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 03:07
02:58
Общество
Любвеобильный кот умилил TikTok трогательными объятиями с хозяином
02:48
Общество
«Стеклянный» особняк в Новосибирске выставили на продажу более чем за миллион евро
02:44
Происшествия
Несколько десятков беженцев смогли прорваться из Белоруссии в Польшу
02:29
Политика
Вице-премьер Оверчук: 86% энергогенерации России основано на чистых источниках
02:21
Общество
Владельцы iPhone смогут привязать карты «Мир» к системе Apple Pay
02:20
Общество
Иммунолог Крючков: резкое повышение антител может указывать на контакт с COVID-19
02:11
Армия
Тихоокеанский флот начал подготовку к учениям «Восток-2022»
02:00
Общество
Политсоветник Маркелов объяснил, почему Байден вбрасывает разные «политические мемы»
01:44
Политика
Премьер-министр Польши Моравецкий: кризис с мигрантами может продлиться годы
01:42
Общество
Юрист Куркулите объяснила порядок получения налогового вычета за лекарства
Все новости

Несколько десятков беженцев смогли прорваться из Белоруссии в Польшу
Происшествия
Несколько десятков беженцев смогли прорваться из Белоруссии в Польшу
Global Look Press  /  Patrick Pleul

Варшава, 10 ноября. Две группы нелегальных мигрантов из нескольких десятков человек проникли на территорию Польши. Соответствующую информацию передает Польское радио Белосток.

Беженцы прорвали ограждение, расположенное в районе Крынок и Беловежи. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

«Две крупные группы мигрантов проникли в Польшу с территории Белоруссии. Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи», — говорится в сообщении.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась несколько дней назад. Там собрались нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока и Африки.

Польские пограничники не пропускают беженцев через границу, в связи с чем они пытаются прорвать ограждение. Варшава стягивает к белорусской границе военную технику и крупнокалиберное вооружение.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Несколько десятков беженцев смогли прорваться из Белоруссии в Польшу
беженцы мигранты белоруссия польша
Комментировать