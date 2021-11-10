Несколько десятков беженцев смогли прорваться из Белоруссии в Польшу

Варшава, 10 ноября. Две группы нелегальных мигрантов из нескольких десятков человек проникли на территорию Польши. Соответствующую информацию передает Польское радио Белосток.

Беженцы прорвали ограждение, расположенное в районе Крынок и Беловежи. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

«Две крупные группы мигрантов проникли в Польшу с территории Белоруссии. Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи», — говорится в сообщении.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась несколько дней назад. Там собрались нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока и Африки.

Польские пограничники не пропускают беженцев через границу, в связи с чем они пытаются прорвать ограждение. Варшава стягивает к белорусской границе военную технику и крупнокалиберное вооружение.