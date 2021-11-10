Вице-премьер Оверчук: 86% энергогенерации России основано на чистых источниках

Глазго, 10 ноября. Большая часть российского энергобаланса (86%) приходится на чистые источники энергии. Этим страна показывает пример другим государствам, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук на международной конференции по климату в Глазго.

Он подчеркнул, что Россия сталкивается с множеством последствий климатических изменений. Страна ощущает таяние многолетней мерзлоты, лесные пожары, деградацию почв и многое другие. В связи с этим Москва прикладывает немалые усилия, чтобы противостоять проблемам климата и намерена продолжать делать это и дальше, заявил Оверчук.

«Восемьдесят шесть процентов нашей энергогенерации основано на энергии солнца, ветра, природного газа, атомных и гидростанций. Россия уже пример низкой эмиссии парниковых газов», — сообщил вице-премьер на климатическом саммите.

Он подчеркнул, что важно обеспечить равный доступ к чистым технологиям в энергетике для всех государств. По его словам, Россия призывает руководства стран к сотрудничеству по проектам, предотвращающим изменения климата.

Однако, чтобы справиться с данной проблемой, необходимо также и участие населения стран всего мира. Аналитики выяснили, что в России 65% граждан готовы менять свои потребительские предпочтения ради снижения воздействия на климат.