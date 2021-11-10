Владельцы iPhone смогут привязать карты «Мир» к системе Apple Pay

Москва, 10 ноября. Apple добавила возможность использования карт платежной системы «Мир» через сервис Apple Pay. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Теперь владельцы iPhone и iPad смогут привязать к своим устройствам карты «Мир» и оплачивать ими различные покупки, а также сервисы экосистемы Apple, такие как Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, и приобретать приложения в App Store. Раньше такая возможность была только с картами Visa, Mastercard и American Express.

Внедрение карт платежной системы «Мир» в сервисы компании Apple началось весной этого года. Тогда российские банки получили необходимый функционал для подключения нацкарт к Apple Pay, сейчас же они провели необходимые технические доработки и система работает со всеми кредитными организациями в России. Карты «Мир» оформляются для работников бюджетной сферы, государственных служащих, а также пенсионеров и граждан, получающих государственные пособия.

Недавно американская компания Apple отчиталась о своей выручке по итогам третьего квартала этого года. По сравнению с показателями за прошлый год она выросла на 29%, достигнув 83,4 миллиарда.