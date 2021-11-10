Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 03:07
02:58
Общество
Любвеобильный кот умилил TikTok трогательными объятиями с хозяином
02:48
Общество
«Стеклянный» особняк в Новосибирске выставили на продажу более чем за миллион евро
02:44
Происшествия
Несколько десятков беженцев смогли прорваться из Белоруссии в Польшу
02:29
Политика
Вице-премьер Оверчук: 86% энергогенерации России основано на чистых источниках
02:21
Общество
Владельцы iPhone смогут привязать карты «Мир» к системе Apple Pay
02:20
Общество
Иммунолог Крючков: резкое повышение антител может указывать на контакт с COVID-19
02:11
Армия
Тихоокеанский флот начал подготовку к учениям «Восток-2022»
02:00
Общество
Политсоветник Маркелов объяснил, почему Байден вбрасывает разные «политические мемы»
01:44
Политика
Премьер-министр Польши Моравецкий: кризис с мигрантами может продлиться годы
01:42
Общество
Юрист Куркулите объяснила порядок получения налогового вычета за лекарства
Все новости

Владельцы iPhone смогут привязать карты «Мир» к системе Apple Pay
Общество
Владельцы iPhone смогут привязать карты «Мир» к системе Apple Pay
nspk.ru  /  НСПК

Москва, 10 ноября. Apple добавила возможность использования карт платежной системы «Мир» через сервис Apple Pay. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Теперь владельцы iPhone и iPad смогут привязать к своим устройствам карты «Мир» и оплачивать ими различные покупки, а также сервисы экосистемы Apple, такие как Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, и приобретать приложения в App Store. Раньше такая возможность была только с картами Visa, Mastercard и American Express.

Внедрение карт платежной системы «Мир» в сервисы компании Apple началось весной этого года. Тогда российские банки получили необходимый функционал для подключения нацкарт к Apple Pay, сейчас же они провели необходимые технические доработки и система работает со всеми кредитными организациями в России. Карты «Мир» оформляются для работников бюджетной сферы, государственных служащих, а также пенсионеров и граждан, получающих государственные пособия.

Недавно американская компания Apple отчиталась о своей выручке по итогам третьего квартала этого года. По сравнению с показателями за прошлый год она выросла на 29%, достигнув 83,4 миллиарда.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Владельцы iPhone смогут привязать карты «Мир» к системе Apple Pay
apple iphone apple pay мир карта мир платежная система
Комментировать