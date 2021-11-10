Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 03:07
02:58
Общество
Любвеобильный кот умилил TikTok трогательными объятиями с хозяином
02:48
Общество
«Стеклянный» особняк в Новосибирске выставили на продажу более чем за миллион евро
02:44
Происшествия
Несколько десятков беженцев смогли прорваться из Белоруссии в Польшу
02:29
Политика
Вице-премьер Оверчук: 86% энергогенерации России основано на чистых источниках
02:21
Общество
Владельцы iPhone смогут привязать карты «Мир» к системе Apple Pay
02:20
Общество
Иммунолог Крючков: резкое повышение антител может указывать на контакт с COVID-19
02:11
Армия
Тихоокеанский флот начал подготовку к учениям «Восток-2022»
02:00
Общество
Политсоветник Маркелов объяснил, почему Байден вбрасывает разные «политические мемы»
01:44
Политика
Премьер-министр Польши Моравецкий: кризис с мигрантами может продлиться годы
01:42
Общество
Юрист Куркулите объяснила порядок получения налогового вычета за лекарства
Все новости

Тихоокеанский флот начал подготовку к учениям «Восток-2022»

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 02:11
Армия
Тихоокеанский флот начал подготовку к учениям «Восток-2022»
mil.ru

Владивосток, 10 ноября. Российские военные проведут стратегическое учение «Восток-2022» в следующем году. Тихоокеанский флот уже приступил к подготовке, рассказал командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

Командующий рассказал об основных мероприятиях, которые стоят перед Тихоокеанским флотом в 2022 году. Важной задачей станет прием и освоение новых проектов кораблей, подлодок и военной техники, пишет «Красная звезда».

«Одной из основных задач в 2022 году является участие Тихоокеанского флота в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022". Подготовка на флоте уже началась Все мероприятия боевой подготовки будут направлены на совершенствование морской, полевой, воздушной и специальной выучки личного состава», — отметил адмирал Авакянц.

ТОФ проведет еще одно оперативное учение в удаленных районах Тихого океана. По словам командующего, планируется дальний поход ракетного крейсера «Варяг» до Сейшельских островов. Отряды флота должны поучаствовать в исследовательской арктической экспедиции, заключил Авакянц.

Тихоокеанский флот пополнится двумя атомными подводными лодками в 2022 году. Субмарины «Генералиссимус Суворов» и «Красноярск» создает судостроительная верфь «Севмаш». Точный срок передачи пока не обозначен.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Тихоокеанский флот начал подготовку к учениям «Восток-2022»
учения тихоокеанский флот восток-2022
Комментировать