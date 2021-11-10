Тихоокеанский флот начал подготовку к учениям «Восток-2022»

Владивосток, 10 ноября. Российские военные проведут стратегическое учение «Восток-2022» в следующем году. Тихоокеанский флот уже приступил к подготовке, рассказал командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

Командующий рассказал об основных мероприятиях, которые стоят перед Тихоокеанским флотом в 2022 году. Важной задачей станет прием и освоение новых проектов кораблей, подлодок и военной техники, пишет «Красная звезда».

«Одной из основных задач в 2022 году является участие Тихоокеанского флота в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022". Подготовка на флоте уже началась Все мероприятия боевой подготовки будут направлены на совершенствование морской, полевой, воздушной и специальной выучки личного состава», — отметил адмирал Авакянц.

ТОФ проведет еще одно оперативное учение в удаленных районах Тихого океана. По словам командующего, планируется дальний поход ракетного крейсера «Варяг» до Сейшельских островов. Отряды флота должны поучаствовать в исследовательской арктической экспедиции, заключил Авакянц.

Тихоокеанский флот пополнится двумя атомными подводными лодками в 2022 году. Субмарины «Генералиссимус Суворов» и «Красноярск» создает судостроительная верфь «Севмаш». Точный срок передачи пока не обозначен.