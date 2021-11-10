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Премьер-министр Польши Моравецкий: кризис с мигрантами может продлиться годы
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Премьер-министр Польши Моравецкий: кризис с мигрантами может продлиться годы
pixabay.com

Варшава, 10 ноября. Варшава допускает, что кризис с мигрантами на белорусско-польской границе может затянуться на долгие годы. Таким мнением поделился премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Глава республиканского правительства призвал быть готовыми к противодействию «провокации Белоруссии». Об этом он сообщил в ходе внеочередной сессии сейма (парламент Польши). Премьер также провел осмотр контейнерного городка, в котором будут находиться пограничники с наступлением холодов.

«Мы готовимся к долгим месяцам, долгим кварталам, а может быть, к долгим годам борьбы с этой провокацией (президента Белоруссии Александра) Лукашенко», — заявил Моравецкий.

Ранее глава правительства Моравецкий призвал население отбросить в сторону политические взгляды и встать на защиту государственной границы Польши от мигрантов. Политик также заявил, что сложившийся кризис является провокацией Белоруссии.

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мигранты польша кризис
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