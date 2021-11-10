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Общество
Юрист Куркулите объяснила порядок получения налогового вычета за лекарства
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Юрист Куркулите объяснила порядок получения налогового вычета за лекарства

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 01:42
Общество
Юрист Куркулите объяснила порядок получения налогового вычета за лекарства
пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва, 10 ноября. Зачастую россияне приобретают лекарства, не зная о возможности получить за них налоговый вычет. Такая возможность имеется, если они были куплены по выписанному врачом рецепту, рассказала юрист Линда Куркулите.

По ее словам, для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Гражданин может получить вычет за лекарства, выписанные по рецепту ему, его супруге или супругу, родителям, либо детям до 18 лет, если они были оплачены в течение налогового периода и не были предоставлены бесплатно. Об этом Куркулите рассказала в интервью «Прайму».

«Кроме этого, воспользоваться вычетом можно исключительно в случае, если в налоговом периоде у физлица присутствовали доходы, облагаемые НДФЛ (за исключением некоторых видов доходов, например, дивидендов, материальной выгоды)», — уточнила юрист.

По ее словам, при предоставлении декларации в налоговый орган гражданину необходимо также иметь с собой рецепт врача, чек, подтверждающий покупку лекарств и лицензию медицинского учреждения. Помимо этого, если медикаменты приобретались членом семьи, также нужно приложить документ, подтверждающий родство с ними, заключила Куркулите.

При этом россияне, получившие налоговый вычет за покупку недвижимости, могут обратиться за ней повторно при приобретении второй квартиры. Как сообщил юрист Соловьев, для этого необходимо, чтобы стоимость жилья не превышала 2 миллиона рублей.

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