Власти Елизово планируют реконструировать лыжно-биатлонный комплекс «Долина Уюта»

Елизово, 10 ноября. Реконструкция лыжно-биатлонного комплекса «Долина Уюта» займет несколько лет. Проводить работы планируется в несколько этапов.

Сейчас уже разработан эскизный проект, подразумевающий строительство обновленного комплекса в «Долине Уюта». Первым дело планируется обустроить стадион для биатлона с инженерными сетями. После этого строители приступят к возведению спортивной школы и благоустройству подъездных путей, передает ИА «КамчатИнформ».

На территории «Долины Уюта» ежегодно проходит национальный спортивный праздник «Елизовский спринт». Участники мероприятия неоднократно призывали к скорейшему благоустройству базы. Особенно была отмечена проблема отсутствия парковочных зон.

Необычный объект ранее возвели во Фрунзенском районе Петербурга. Там появился первый в городе отель для насекомых, в котором жуки и прочие букашки могут укрыться от непогоды.