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Власти Елизово планируют реконструировать лыжно-биатлонный комплекс «Долина Уюта»
Общество
Власти Елизово планируют реконструировать лыжно-биатлонный комплекс «Долина Уюта»
pixabay.com  /  miaalthoff

Елизово, 10 ноября. Реконструкция лыжно-биатлонного комплекса «Долина Уюта» займет несколько лет. Проводить работы планируется в несколько этапов.

Сейчас уже разработан эскизный проект, подразумевающий строительство обновленного комплекса в «Долине Уюта». Первым дело планируется обустроить стадион для биатлона с инженерными сетями. После этого строители приступят к возведению спортивной школы и благоустройству подъездных путей, передает ИА «КамчатИнформ».

На территории «Долины Уюта» ежегодно проходит национальный спортивный праздник «Елизовский спринт». Участники мероприятия неоднократно призывали к скорейшему благоустройству базы. Особенно была отмечена проблема отсутствия парковочных зон.

Необычный объект ранее возвели во Фрунзенском районе Петербурга. Там появился первый в городе отель для насекомых, в котором жуки и прочие букашки могут укрыться от непогоды.

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биатлон камчатка строительство
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