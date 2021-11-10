Россия призвала ООН прибегнуть к арбитражу с США ради выдачи виз дипломатам

Москва, 10 ноября. Москва обратилась к генсеку ООН с просьбой прибегнуть к механизму арбитражного разбирательства с Вашингтоном для решения вопросов с выдачей виз российским дипломатам, заявил представитель РФ Сергей Леонидченко.

Во вторник прошло заседание Шестого комитета Генассамблеи ООН по пункту повестки дня «Доклад Комитета по сношениям со страной пребывания». Комментируя озвученное решение, Леонидченко заявил, что «иных вариантов по сути не осталось».

«Это тот случай, когда разговоры явно затянулись. На четвертом году бесплодных дискуссий пора переходить к действиям. Соответствующий призыв четко сформулирован в рекомендациях Комитета», — заявил российский дипломат.

Недавно замглавы МИД России Сергей Рябков также призвал США прислать сотрудников в Москву для нормализации выдачи виз. Дипломат отметил, что в РФ считают сложившуюся с американскими визами ситуацию недопустимой, пишет RT.