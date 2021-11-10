Австралийка посоветовала держать маски для лица в холодильнике перед использованием

Мельбурн, 10 ноября. Жительница австралийского города Мельбурн поделилась в Tik Tok тремя лайфхаками. Женщинам, которые хотят сделать маску для лица, следует держать средство в холодильнике.

Шантель Мила поместила тканевую маску в холодильник на 15 минут. Затем слегка холодный продукт она нанесла на весь овал лица. По словам австралийки, маска придает «охлаждающий эффект» и делает кожу сияющей, пишет Daily Mail.

«Ты больше никогда не будешь использовать свою маску прежним образом», — отметила австралийка.

Еще один совет касался сохранения свежести овощей. Она сбрызнула водой бумажное полотенце, а затем поместила его поверх зелени в контейнер. Последний лайфхак был связан с манго. Чтобы вычерпать мякоть, по ее словам, достаточно воспользоваться бокалом для вина.

Советы Шантель увидели около 1,5 миллиона пользователей соцсети. Они поблагодарили женщину и сказали, что ее лайфхаки действительно помогают. В своем аккаунте австралийка делится и другими бытовыми хитростями.

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