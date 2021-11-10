Мэр Киева Кличко раскритиковал «плоские» шутки «Квартала 95»

Киев, 10 ноября. Шутки студии «Квартал 95» нельзя назвать ни пародией, ни сатирой. Об этом заявил знаменитый боксер и мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому журналисту с Дмитрием Гордоном.

Чиновник объяснил, почему «Квартал 95» регулярно выставляет его недалеким человеком. Кличко заверил, что все дело в политике — студия занимается «зачисткой электорального поля». Политик пообещал позже рассказать об этом подробнее.

«Честно говоря, шутки ниже плинтуса. Ну, на пародию не похоже, на сатиру не похоже, шутки такие… И в связи с этим сегодня рейтинги "Квартала 95" уже и никакие. Когда ты неинтересно шутишь… В отношении шуток — смеется тот, кто смеется последним», — заявил Кличко.

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин ранее пошутил над Виталием Кличко. Он намекнул на его тугодумие и высокие тарифы на ЖКХ на Украине.