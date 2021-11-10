Twitter добавил платную подписку для некоторых пользователей в США и Новой Зеландии

Сан-Франциско, 10 ноября. Разработчики Twitter запустили подписку на платную версию социальной сети для пользователей из Соединенных Штатов и Новой Зеландии. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Подписка получила название Twitter Blue. Ее стоимость составит 2,99 доллара в месяц. Благодаря ей пользователи смогут читать страницы новостных изданий в социальной сети без рекламы, а также просматривать наиболее популярные за последние сутки твиты. Более того, оформившие подписку получат эксклюзивные возможности для оформления панели навигации в приложении, иконки и темы.

«Мы рады сообщить, что Twitter Blue теперь доступен в Соединенных Штатах и Новой Зеландии на iOS, Android и в браузере», — сообщили представители социальной сети.

Telegram также запустил рекламную платформу для пользователей и авторов каналов. Как сообщил создатель мессенджера Павел Дуров, в скором времени появится возможность оформить подписки для отключения всех спонсорских сообщений.

Помимо этого, схожую функцию намерены добавить разработчики Instagram. Социальная сеть планирует внедрить для пользователей подписку на эксклюзивный контент, передает «Взгляд.ру».