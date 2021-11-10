Экс-глава Европарламента Шульц приятно удивился атмосфере на встрече с Лавровым

Москва, 10 ноября. Дружеская атмосфера на встречах с представителями Москвы оставила приятное впечатление у председателя правления фонда им. Ф. Эберта, экс-главы Европарламента Мартина Шульца.

Шульц вместе с делегацией прибыл в Москву в воскресенье, чтобы провести несколько встреч с представителями российских властей. Иностранные гости признались, что атмосфера на переговорах превзошла все их ожидания.

«Должен признаться, что когда прилетел сюда в воскресенье, я ожидал, что наши беседы будут проходить совсем в другой атмосфере. Это удивило не только меня, но и всю мою делегацию. Атмосфера была совсем не та, которую мы ждали», — отметил Шульц в ходе собрания представителей Германо-российского форума.

Во время рабочей поездки экс-глава Европарламента встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили отношения Москвы с Берлином и другими странами Евросоюза. Особое внимание было уделено заинтересованности России в сильной Европе со стабильной экономикой.

Еще Шульц впервые встретился с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым. Иностранный спикер отметил, что между ними состоялся откровенный и конструктивный разговор.

Лавров ранее провел телефонную беседу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Ключевой темой разговора стала годовщина заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.