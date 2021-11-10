Правительство России предложило ввести штрафы за сравнение СССР и нацистской Германии

Москва, 10 ноября. Российский кабмин поддержал законопроект, предусматривающий наказание за отождествление Советского Союза с нацисткой Германией. Инициативу предложили депутаты Госдумы от «Единой России» Елена Ямпольская и Александр Жуков.

Предлагается дополнить кодекс соответствующей статьей. Она запрещает любое сравнение целей и решений руководства СССР с действиями нацистской Германии. Наказанием за подобные нарушения предлагается установить штраф от 1 до 2 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток для граждан. Для должностных лиц взыскание составит от 1 до 4 тысяч рулей, а для юридических — от 10 до 50 тысяч рублей, передают «Известия».

В случае, если данное действие лицом будет совершено повторно, его ожидает штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, либо арест на 15 суток. Должностные лица должны заплатить от 5 до 20 тысяч рублей, а юридические — до 100 тысяч рублей, либо приостановить деятельность на период до 90 суток.

Помимо этого, в скором времени кабмин России проведет цифровую трансформацию в области промышленности. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, это позволит стране выйти в технологические лидеры.