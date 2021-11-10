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Пожар в жилом доме под Саратовом унес жизни двух человек
Происшествия
Пожар в жилом доме под Саратовом унес жизни двух человек
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Вольск, 10 ноября. Возгорание в многоквартирном доме в Вольске Саратовской области произошло вечером 9 ноября. В результате пожара погибли два человека.

Пожар начался около 20:00 по московскому времени. Загорелась одна из квартир, которая расположена на четвертом этаже пятиэтажного дома. К месту происшествия выехали сотрудники МЧС, рассказали в следственном комитете.

«Прибывшие по вызову соседей пожарные ликвидировали возгорание и задымление в жилище. После тушения огня в комнате на полу обнаружено тело 66-летней хозяйки квартиры и ее 57-летнего знакомого», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Очаг возгорания находился на кухне рядом с вытяжкой. Следователи организовали проверку по факту произошедшего.

Еще один пожар произошел 9 ноября в Калининградской области. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили возгорание на крыше. Сотрудники МЧС среагировали своевременно и спасли из огня человека.

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