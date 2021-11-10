Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 01:36
01:24
Политика
Россия призвала ООН прибегнуть к арбитражу с США ради выдачи виз дипломатам
01:15
Общество
Кожемяко посетил место строительства школы на 600 мест в Большом Камне
01:13
Общество
Гинцбург: власти России могут одобрить назальную вакцину от COVID-19 как основную
01:04
Общество
Австралийка посоветовала держать маски для лица в холодильнике перед использованием
00:58
Общество
Гинцбург анонсировал новое лекарство из антител для профилактики COVID-19
00:56
Общество
Львы в Ленинградском зоопарке развлекались играми с канистрами во время локдауна
00:54
Общество
Мэр Киева Кличко раскритиковал «плоские» шутки «Квартала 95»
00:53
Технологии
Twitter добавил платную подписку для некоторых пользователей в США и Новой Зеландии
00:43
Политика
Экс-глава Европарламента Шульц приятно удивился атмосфере на встрече с Лавровым
00:39
Общество
Правительство России предложило ввести штрафы за сравнение СССР и нацистской Германии
Все новости

Антифашист Корен рассказал о нацистском движении и русофобии в Латвии
Общество
Антифашист Корен рассказал о нацистском движении и русофобии в Латвии
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / terimakasih0 / jorono

Санкт-Петербург, 10 ноября. Киев, Таллин, Рига и Вильнюс активно продвигают русофобскую политику. Антифашист Иосиф Корен рассказал о деятельности нацистского движения в Латвии.

Соответствующую беседу организовал пресс-центр Медиагруппы «Патриот». Разговор был приурочен к Международному дню борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Участники встречи обсудили, как современные антифашисты воспринимают русофобию.

Иосиф Корен отметил, что в Латвии многие граждане разговаривают на русском языке. В стране существует политическая партия, которая занимается сохранение русской культуры. Рига предпринимает активные действия по уничтожению русского образования в государстве.

«Надо понимать ситуацию, в Латвии не те силы во власти, которые могут объективно расценивать, которые даже не хотят понять, что наличие еще одной культуры, мощной и процветающей, — это богатство страны. Они пытаются создать националистическое государство, но это конечно еще один из звоночков той темы, о которой мы сегодня говорим», — пояснил Корен.

Антифашист Корен рассказал о нацистском движении и русофобии в Латвии
youtube.com / OTV

Праворадикальные провластные нацистские силы Латвии также пытаются извлечь выгоду из миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Они разжигают в обществе истерию, убеждают прибалтов, что с приходом беженцев из Ирака наступит настоящий апокалипсис. Антифашист уверен, что в ближайшее время этого не произойдет.

«Все это совершенно омерзительная вещь: когда раздуваются национальные настроения, чтобы поднять свой электорат и сохранить власть. Но в обществе к этому относятся достаточно ровно», — заявил Иосиф Корен.

Он также рассказал, как в Латвии относятся к преступлениям нацистов в годы Второй мировой войны. Специалист заверил, что эти страшные события не собираются забывать. Он напомнил о скандальном заявлении экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая попыталась выдать концлагерь «Саласпилс» за детскую базу отдыха.

«Тогдашнее заявление президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги получило громадный резонанс, вплоть до того, что люди стали смеяться над ее безграмотностью. В общем-то, в Латвии спустили на тормозах, но такого мнения, что это был чуть ли не курорт в Латвии нет. В Латвии понимают, что (там происходили. — Прим. ФАН) нацистские ужасы», — заключил антифашист.

Политолог Ростислав Ищенко ранее объяснил, кто виноват в распространении русофобии в странах СНГ. За действия националистов несут ответственность местные власти, которые не препятствуют происходящему.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Антифашист Корен рассказал о нацистском движении и русофобии в Латвии
Иосиф Корен Латвия нацизм русофобия
Комментировать