Санкт-Петербург, 10 ноября. Киев, Таллин, Рига и Вильнюс активно продвигают русофобскую политику. Антифашист Иосиф Корен рассказал о деятельности нацистского движения в Латвии.

Соответствующую беседу организовал пресс-центр Медиагруппы «Патриот». Разговор был приурочен к Международному дню борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Участники встречи обсудили, как современные антифашисты воспринимают русофобию.

Иосиф Корен отметил, что в Латвии многие граждане разговаривают на русском языке. В стране существует политическая партия, которая занимается сохранение русской культуры. Рига предпринимает активные действия по уничтожению русского образования в государстве.

«Надо понимать ситуацию, в Латвии не те силы во власти, которые могут объективно расценивать, которые даже не хотят понять, что наличие еще одной культуры, мощной и процветающей, — это богатство страны. Они пытаются создать националистическое государство, но это конечно еще один из звоночков той темы, о которой мы сегодня говорим», — пояснил Корен.

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Праворадикальные провластные нацистские силы Латвии также пытаются извлечь выгоду из миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Они разжигают в обществе истерию, убеждают прибалтов, что с приходом беженцев из Ирака наступит настоящий апокалипсис. Антифашист уверен, что в ближайшее время этого не произойдет.

«Все это совершенно омерзительная вещь: когда раздуваются национальные настроения, чтобы поднять свой электорат и сохранить власть. Но в обществе к этому относятся достаточно ровно», — заявил Иосиф Корен.

Он также рассказал, как в Латвии относятся к преступлениям нацистов в годы Второй мировой войны. Специалист заверил, что эти страшные события не собираются забывать. Он напомнил о скандальном заявлении экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая попыталась выдать концлагерь «Саласпилс» за детскую базу отдыха.

«Тогдашнее заявление президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги получило громадный резонанс, вплоть до того, что люди стали смеяться над ее безграмотностью. В общем-то, в Латвии спустили на тормозах, но такого мнения, что это был чуть ли не курорт в Латвии нет. В Латвии понимают, что (там происходили. — Прим. ФАН) нацистские ужасы», — заключил антифашист.

Политолог Ростислав Ищенко ранее объяснил, кто виноват в распространении русофобии в странах СНГ. За действия националистов несут ответственность местные власти, которые не препятствуют происходящему.