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Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 00:20
Общество
Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 ноября. Сотрудники и ветераны органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. Президент России Владимир Путин записал видеообращение с поздравлением.

Он подчеркнул, что в этот день, 10 ноября, страна отдает дань уважения тем, кто стоит на защите порядка и закона в ней. По его словам, цель деятельности сотрудников МВД состоит в обеспечении безопасности и защите прав граждан, а также охране общественной стабильности, борьбе с коррупцией, произволом и насилием. Сообщение Путина опубликовано на официальном сайте президента России.

«Во все времена МВД по праву считалось ключевым звеном правоохранительной системы России, а сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности, не жалея себя защищали Родину и граждан от внутренних угроз, участвовали в решении важнейших общенациональных задач», — сообщил президент страны.

Помимо этого, ранее Владимир Путин озвучил результаты своего пребывания на должности президента России. Главным достижением своей работы он назвал сокращение уровня бедности в стране: число граждан, находящихся за ее чертой, снизилось с 40 миллионов до 19-20 миллионов человек.

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