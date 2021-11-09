Зеленский посчитал анекдоты на украинском самыми забавными

Киев, 9 ноября. Жители Украины отмечают День украинской письменности и языка 9 ноября. По этому случаю президент страны Владимир Зеленский поздравил соотечественников в Telegram.

Он написал пост, в котором назвал украинский язык украшением. По словам Зеленского, стихи на нем самые романтичные, а анекдоты — самые забавные. Помимо этого, он добавил, что украинский язык является непобедимым.

«Украинский язык — украшение, которое придает очарование всему. Колыбельные на украинском — самые ласковые. Стихи на украинском — самые романтичные. Анекдоты — самые забавные. Диалоги – самые откровенные. Песни — самые душевные. А признания на украинском языке в любви — самые ярые», — содержится в сообщении Зеленского.

Украинский лидер ранее также приехал в Соединенные Штаты на переговоры с Джо Байденом. Однако ему не удалось убедить американского президента в ключевых аспектах. При этом, как считает политолог Куса, глава Белого дома нехотя принял Зеленского, поскольку был вынужден это сделать.

Тем временем на Украине Зеленский оказался одновременно в президентских рейтинге и антирейтинге. За него готовы проголосовать 18,6% жителей страны, а против – 29,3%, передает «Взгляд.ру».