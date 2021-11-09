Минимум десять человек погибли при аварии микроавтобусов на юге Мексики

Мехико, 9 ноября. Десять человек погибли и еще трое, в том числе ребенок, получили серьезные травмы в результате ДТП с участием двух микроавтобусов. Авария произошла в штате Чьяпас на юге Мексики, сообщила региональная спасательная служба.

После аварии в транспортах вспыхнул пожар, в результате чего они полностью выгорели. Местные спасатели не сообщали, что послужило причиной смертельного ДТП.

Всех пострадавших доставили в одну из больниц района Паленке. Сейчас врачи оказывают им необходимую помощь. Все обстоятельства и детали аварии предстоит установить уполномоченным органам Мексики.

Страшная автокатастрофа двумя днями ранее произошла в пригороде Мехико. В результате аварии, в которой грузовик протаранил минимум девять автомобилей, погибли по меньшей мере 15 человек, пишет RT.