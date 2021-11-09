Bloomberg: Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит на следующей неделе

Вашингтон, 9 ноября. Президенты США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин на следующей неделе проведут встречу в формате онлайн. Соответствующую информацию привели в агентстве Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщал, что лидер Соединенных Штатов и председатель КНР договорились провести виртуальный саммит до конца 2021 года. Тогда в ходе шестичасовых переговоров советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана и члена политбюро ЦК коммунистической партии Китая Ян Цзечи в Цюрихе была достигнута «принципиальная договоренность» о проведении встречи на высшем уровне.

Тем временем Джо Байден заявил, что выполнил обещание по «охоте» за киберпреступниками, данное российскому лидеру Владимиру Путину. По словам главы Белого дома, США прибегают ко всем ресурсам федерального правительства для противоборства киберугрозам, пишет RT.