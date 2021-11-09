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Российский ЗРК «Панцирь-С» уничтожил шесть израильских ракет в Сирии
Армия
Российский ЗРК «Панцирь-С» уничтожил шесть израильских ракет в Сирии
Фото пресс-службы ЗВО

Дамаск, 9 ноября. Израиль в понедельник нанес очередной авиаудар по территории Сирии. На этот раз ракетному нападению подверглась провинция Хомс.

Дежурные силы сирийской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть ракет. Достичь этого удалось за счет комплексов российского производства «Бук-М2» и «Панцирь-С», которые стоят на вооружении Сирии.

В результате ракетного удара со стороны Израиля провинции Хомс причинен незначительный материальный ущерб. Ранения получили двое сирийских военнослужащих, заявил заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Российские самолеты ранее доставили в Сирию около 36 тонн гуманитарной помощи для жителей республики, пострадавших в результате военного конфликта. Груз включает в себя продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты.

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Сирия израиль авиаудар панцирь-с вооружение рф
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