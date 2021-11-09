Госдеп США потребовал от властей Грузии достойного обращения с заключенным Саакашвили

Вашингтон, 9 ноября. Правительство Грузии должно относиться к бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили в соответствии с международным правом. Об этом заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс.

Он предупредил, что Вашингтон следит за происходящим вокруг осужденного Саакашвили. США требуют оказать политику необходимую помощь для поддержания его физического и ментального здоровья.

«Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили честно и с достоинством, с соблюдением международных норм», — заявил Прайс на брифинге.

Михаила Саакашвили арестовали 1 октября, в тот же день в знак протеста он объявил голодовку. В связи с этим здоровье политика стремительно ухудшается. Недавно заключенного перевезли в тюремную больницу.

Бывший президент Грузии ранее пожаловался на побои в казенном медучреждении. Саакашвили несколько раз ударили по шее, после чего тот оказал сопротивление.