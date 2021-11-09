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Путин заявил о важности поставок в войска России систем ПВО С-500 и С-550

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 22:56
Политика
Путин заявил о важности поставок в войска России систем ПВО С-500 и С-550
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Сочи, 9 ноября. Российский лидер Владимир Путин во время совещаний с руководством Минобороны и предприятий ОПК напомнил о необходимости поставок в ряды ВС РФ систем ПВО С-350, С-500 и С-550. Такое заявление сделал глава МО Сергей Шойгу.

Совещания с участием главы государства прошли в Сочи. Шойгу отметил, что на мероприятии была особо подчеркнута важность развития системы воздушно-космической обороны России.

«Рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ... Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550», — заявил министр обороны в рамках селекторного совещания.

В рамках совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ Шойгу также подчеркнул, что в стране уже дан старт работам по созданию новой зенитной ракетной системы С-550, пишет RT. В числе других заявлений министр отметил, что пандемия коронавируса не повлияла на боевую подготовку Армии России в 2021 году.

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путин минобороны шойгу армия россия
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